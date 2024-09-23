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Це має бути в усіх. У Рівному ухвалили важливе рішення для роботи шкіл

Рівне, Україна, Понеділок 23 вересня 2024 10:20
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Це має бути в усіх. У Рівному ухвалили важливе рішення для роботи шкіл Фото: Робота поліції (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Ольга Маджумдар

В усіх школах Рівненської області планують в найближчому майбутньому встановити кнопку тривожного виклику. Це під'єднає освітні заклади до єдиної мережі охорони поліції.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис першого заступника голови Рівненської ОВА Сергія Подоліна у Facebook.

Кнопки тривожного виклику вже встановлені у 57% шкіл області

Встановлення "тривожних кнопок" у Рівненській ОДА обговорили під час наради з освітяни, рятувальниками та співробітниками поліції. "Тривожна кнопка" – це прихована від сторонніх клавіша, яку натискають для миттєвого оповіщення про небезпеку. Такі комплекси сигналізації підключені до пунктів централізованого спостереження та реагування.

"Сьогодні "бути в безпеці" означає не лише перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Поняття стає дедалі більш значущим та охоплює різні види безпеки: безпеку на вулиці, під час повідомлення про замінування, навички поводження з незнайомими людьми та предметами", - зазначив Сергій Подолін.

Наразі у Рівненській області до такої послуги виклику під'єднані вже 57% усіх шкіл. Але у деяких громадах тривожні кнопки мають встановити – у Здолбунівській Висоцьцій, Повчанській, Степанській, Корецькій та Млинівській.

Як зазначили у Рівненській ОДА, важливо, щоб усі заклади освіти увійшли до єдиної державної мережі, яка обслуговується поліцією. Приватні охоронні фірми не є складовою цієї системи.

Це має бути в усіх. У Рівному ухвалили важливе рішення для роботи шкілФото: Навчання у школі (ілюстративне freepik.com)

Заходи безпеки у закладах освіти

З вересня 2024 року у навчальних закладах запровадили роботу офіцерів служби освітньої безпеки, які мають виконувати правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функцію. Про це у серпні повідомили в МВС України.

До моделі безпеки закладів загальної середньої освіти, яку розробляють у відомстві, включені також забезпечення навчальних закладів тривожними кнопками, системами відеонагляду та встановлення металодетекторів.

У Києві впроваджують комплексну програму "Створення безпечного освітнього середовища", в рамках якої Муніципальна охорона Києва буде забезпечувати охорону всіх закладів загальної середньої освіти. Всі освітні заклади будуть обладнані тривожними кнопками, системами відеонагляду, охоронною сигналізацією.

Також Міністерство освіти і науки України публікувало оновлені рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти на 2024/2025 навчальний рік. Одне з головних нововведень - кожен заклад має бути обладнаний тривожною кнопкою, системою загального оповіщення та іншими елементами безпеки.

Нагадаємо, ми писали, за що відповідатимуть інспектори з безпеки у школах України.

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