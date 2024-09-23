Це має бути в усіх. У Рівному ухвалили важливе рішення для роботи шкіл
В усіх школах Рівненської області планують в найближчому майбутньому встановити кнопку тривожного виклику. Це під'єднає освітні заклади до єдиної мережі охорони поліції.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис першого заступника голови Рівненської ОВА Сергія Подоліна у Facebook.
Кнопки тривожного виклику вже встановлені у 57% шкіл області
Встановлення "тривожних кнопок" у Рівненській ОДА обговорили під час наради з освітяни, рятувальниками та співробітниками поліції. "Тривожна кнопка" – це прихована від сторонніх клавіша, яку натискають для миттєвого оповіщення про небезпеку. Такі комплекси сигналізації підключені до пунктів централізованого спостереження та реагування.
"Сьогодні "бути в безпеці" означає не лише перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Поняття стає дедалі більш значущим та охоплює різні види безпеки: безпеку на вулиці, під час повідомлення про замінування, навички поводження з незнайомими людьми та предметами", - зазначив Сергій Подолін.
Наразі у Рівненській області до такої послуги виклику під'єднані вже 57% усіх шкіл. Але у деяких громадах тривожні кнопки мають встановити – у Здолбунівській Висоцьцій, Повчанській, Степанській, Корецькій та Млинівській.
Як зазначили у Рівненській ОДА, важливо, щоб усі заклади освіти увійшли до єдиної державної мережі, яка обслуговується поліцією. Приватні охоронні фірми не є складовою цієї системи.
Фото: Навчання у школі (ілюстративне freepik.com)
Заходи безпеки у закладах освіти
З вересня 2024 року у навчальних закладах запровадили роботу офіцерів служби освітньої безпеки, які мають виконувати правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функцію. Про це у серпні повідомили в МВС України.
До моделі безпеки закладів загальної середньої освіти, яку розробляють у відомстві, включені також забезпечення навчальних закладів тривожними кнопками, системами відеонагляду та встановлення металодетекторів.
У Києві впроваджують комплексну програму "Створення безпечного освітнього середовища", в рамках якої Муніципальна охорона Києва буде забезпечувати охорону всіх закладів загальної середньої освіти. Всі освітні заклади будуть обладнані тривожними кнопками, системами відеонагляду, охоронною сигналізацією.
Також Міністерство освіти і науки України публікувало оновлені рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти на 2024/2025 навчальний рік. Одне з головних нововведень - кожен заклад має бути обладнаний тривожною кнопкою, системою загального оповіщення та іншими елементами безпеки.
Нагадаємо, ми писали, за що відповідатимуть інспектори з безпеки у школах України.
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