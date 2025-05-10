"Це якийсь нонсенс". У Силах оборони Півдня заперечили наказ стріляти лише у відповідь

У Силах оборони Півдня спростували чутки про нібито існування наказу відкривати вогонь лише у відповідь. Наразі українські військові діють згідно з оперативною ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Всі підрозділи діють згідно тим, як склалась оперативна ситуація, згідно обстановки. Це якийсь нонсенс - стріляти тільки у відповідь", - зазначив полковник.

Волошин заявив, що наказ стріляти лише у відповідь на атаки росіян ніхто не віддавав.

Зауважимо, що днями у ЗМІ з'явились чутки, що існує наказ стріляти лише у відповідь на атаки росіян. Зокрема була інформація, що деякі підрозділи Сил оборони Україн отримали розпорядження припинити вогонь 8 травня.

За даними анонімних військових, яких цитували ЗМІ, стріляти військові можуть лише у відповідь у випадку порушення режиму тиші та тільки після попереджуючих пострілів.

Такі зміни нібито були пов'язані з так званим "перемир'ям", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін у дні святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

Перемир'я в Україні

Нагадаємо, що протягом цього року Росія неодноразово відмовлялася від 30-денного перемир'я, яке пропонували міжнародні партнери.

Натомість російський диктатор оголошував власні "перемир’я" з Україною.

Один з останніх випадків - так зване "великоднє перемир’я", яке російські війська порушили в перші ж години. А нещодавно Путін оголосив ще одне "перемир’я", яке мало тривати з 8 по 11 травня.

Проте, попри заяви Кремля, бойові дії на фронті не припинились, а кількість атак продовжила зростати.

Зауважимо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський анонсував перемир’я між Україною та Росією.

Він наголосив, що воно має розпочатися в понеділок, 12 травня і наразі Україна та партнери чекають на відповідь Росії.

Президент також додав, що якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.

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