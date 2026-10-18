"Це катастрофа": пожежа охопила велику військову базу у Канаді, є жертви

У Канаді на великій військовій базі CFB "Вейнрайт" стався "інцидент", унаслідок якого спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC .

Одним з перших з заявою з цього приводу виступив міністр національної оборони Канади Девід Макгінті.

За його словами, внаслідок пожежі загинули кілька людей, також є потерпілі. Однак точну кількість жертв і постраждалих він досі не розкрив. Ба більше, досі невідомо, що насправді сталося.

Лікар швидкої допомоги під час спілкування з журналістами назвав інцидент на військовій базі "катастрофою, яка трапляється раз на 15-25 років".

Що важливо розуміти, "інцидент" стався за кілька днів до референдуму, запланованого на 19 жовтня в Альберті. Під час голосування жителі провінції мають визначити, чи підтримують вони початок процесу її відокремлення від Канади.

За інформацією муніципального округу Вейнрайт, через сильний вітер полум'я швидко поширилося за межі огорожі військової бази. На місце прибули пожежники з різних юрисдикцій.

Як повідомляє CBC, людей попросили не наближатися до району пожежі та не перешкоджати руху транспорту екстрених служб.

Також відомо, що прем'єр-міністр Марк Карні також назвав цю пожежу "серйозною".