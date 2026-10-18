ua en ru
Вс, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Это катастрофа": пожар охватил большую военную базу в Канаде, есть жертвы

16:35 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Это катастрофа": пожар охватил большую военную базу в Канаде, есть жертвы Фото: Точное количество жертв пока не раскрывается (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Канаде на большой военной базе CFB "Уэйнрайт" произошел "инцидент", в результате которого вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Одним из первых с заявлением по этому поводу выступил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти.

По его словам, в результате пожара погибли несколько человек, есть также пострадавшие. Однако точное количество погибших и пострадавших он до сих пор не раскрыл. Более того, пока неизвестно, что именно произошло.

Врач скорой помощи в разговоре с журналистами назвал инцидент на военной базе "катастрофой, которая случается раз в 15-25 лет".

Важно отметить, что происшествие случилось за несколько дней до референдума, запланированного на 19 октября в Альберте. Во время голосования жители провинции должны определить, поддерживают ли они начало процесса отделения от Канады.

По информации муниципального округа Вейнрайт, из-за сильного ветра огонь быстро распространился за пределы ограждения военной базы. На место прибыли пожарные из разных юрисдикций.

Как сообщает CBC, людей попросили не приближаться к месту пожара и не препятствовать проезду машин экстренных служб.

Также известно, что премьер-министр Канады Марк Карни назвал пожар "серьезным".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что во Франции сгорела мэрия XIX века во время массовых протестов и беспорядков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Канада Пожар Военная база
Новости
Под Львовом из-за атаки РФ горят склады логистического комплекса, под ударом снова Малехов
Под Львовом из-за атаки РФ горят склады логистического комплекса, под ударом снова Малехов
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов