"Це – як фінал". Бельгія – Україна: прев'ю та прогнози на матч Ліги націй

Матч Бельгія – Україна відбудеться 23 березня у бельгійському Генку. Поєдинок на стадіоні "Лумінус Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч команд завершилась на користь українців з рахунком – 3:1. Переможець двоматчевого протистояння в наступному розіграші турніру гратиме в елітній Лізі А.

Проблемна позиція: два варіанти від Реброва

Збірна України підходить до матчу-відповіді, маючи серйозну кадрову проблему. В команді не залишилось жодного виконавця на ключову позицію правого захисника. Одразу два гравця цього амплуа – Юхим Конопля та Олексій Сич – отримали травми в першому поєдинку та залишили розташування команди. До екстрених викликів когось на заміну Сергій Ребров вирішив не вдаватися.

Як тренерський штаб виходитиме с цієї ситуації наставник "синьо-жовтих" поділився на передматчевій прес-конференції.

"Є футболісти, які грали на цій позиції. Так Богдан Михайліченко грав за "Андерлехт" та "Полісся". Непогано у першому матчі зіграв Олександр Зінченко. Є варіанти і не було потреби довикликати гравців", – вважає тренер.

На інших позиціях у "синьо-жовтих" втрат немає. Загрозлива ситуація була перед першим матчем, коли одразу вісім футболістів збірної перебували під загрозою дискваліфікації. Жовті картки мали у пасиві: Матвієнко, Миколенко, Конопля, Калюжний, Шапаренко, Судаков, Яремчук та Довбик. Повторне попередження для кожного з них означало автоматичний пропуск матчу-відповіді 23 березня. Семеро з них (крім Довбика, який захворів) перебували на полі в Мурсії, але зіграли акуратно.

Насправді до Реброва є питання щодо складу. Чи вийде в старті Шапаренко, який був найгіршим в складі українців у першому матчі? Чи варто випускати с перших хвилин Гуцуляка, який здатен підсилити гру, вийшовши на заміну? Чи знадобиться в такому відповідальному матчі досвід Ярмоленка? Кому віддати перевагу з форвардів: досвідченому Яремчуку, Ванату, який забив у першій грі чи Довбику, що повернувся після хвороби? Але такі теми у публічному полі не обговорюють. Тож дочекаємося вечора, коли наставники збірних оголосять стартові склади.

Гарсію хвилює психологія

У складі бельгійців є футболіст, який у першій грі "напрацював" на дискваліфікацію. Повторну жовту картку отримав півзахисник Юрі Тілеманс. Натомість покарання вже відбули захисник Тімоті Кастань та форвард Луї Опенда.

Проте Руді Гарсія головну проблему зараз бачить у психологічному стані своїх підопічних. Це він назвав першопричиною поразки в стартовій грі. І саме в переможній психології бачить запоруку загального успіху в другому матчі.

"Я говорив з багатьма футболістами окремо і звертався до всієї команди. Всі чітко розуміють, чого я чекаю від них. Я повинен повернути їм впевненість, нагадати, що вони можуть бути чудовою командою. Але я думаю, що для відновлення впевненості важлива роль і таких лідерів, як Де Брюйне та інших досвідчених футболістів, що звикли до великих матчів", – цитує слова наставника "червоних дияволів" nieuwsblad.be.

Після таких слів логічно очікувати, що бельгійці з перших хвилин активно тиснутимуть на Україну. У цьому сценарії цілком доречним виглядає вихід зі старту швидкісного Жеремі Доку, який випробує на міцність вразливий правий фланг українського захисту.

Контори фаворита не міняють: прогнози букмекерів

Букмекери у майбутньому матчі, як і перед першим поєдинком, бачать фаворитом пари підопічних Гарсії. Наприклад, авторитетна британська контора William Hill ставки на перемогу команди Бельгії в основний час приймає з коефіцієнтом 1,40, на нічию – 4,75, на виграш збірної України – 7,00.

Згодні з зарубіжними фахівцями й їхні українські колеги.

Зокрема, шанси на перемогу команд за оцінками аналітиків букмекерської контори Favbet такі: Бельгія – 1,51, нічия – 4,60, Україна – 6,20. Версія Vbet: Бельгія – 1,50, нічия – 4,60, Україна – 6,90. Варіант GGBET: Бельгія – 1,60, нічия – 4,30, Україна – 5,64.

Як бачимо, перший матч букмекерів нічому не навчив і вони вперто продовжують не вірити в шанси команди Реброва.

Важливо не "посипатись" на старті: прогноз РБК-Україна

Безумовно, бельгійці є фаворитами зустрічі. Сама ситуація гнатиме їх уперед з перших миттєвостей матчу. До того ж, рішучих дій будуть вимагати і місцеві вболівальники. А за останніми даними на стадіоні у Генку очікується аншлаг.

Але й в українців шанси непогані. Ми вже зазначали, що "синьо-жовті" другі матчі зазвичай грають краще, ніж перші – і це додає впевненості. Питання лише, наскільки критичною може стати втрата правих захисників.

Команді Реброва важливо не пропустити на самому старті та не "посипатись". Чим довше наші ворота перебуватимуть у недоторканості, тим більше буде шансів на загальний успіх. А якщо Україні вдасться підловити господарів на контратаці і забити першою, це може вирішити долю усього протистояння на нашу користь.