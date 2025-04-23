Це гра на руку Кремлю: Кремінь жорстко розніс заяву Віткоффа про російську мову в окупації
Заява спецпредставника США Стіва Віткоффа про те, що Росія може лишити собі частину українських регіонів через російську мову - не має жодних підстав.
Про це заявив уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Хочу застерегти, що розмови про мову, особливо нашими союзниками, не відповідають і нашим міжнародним угодам, і тим договорам, які ми насправді маємо", - сказав Кремінь.
Він нагадав, що президент США Дональд Трамп 1 березня підписав указ про надання англійській мові статусу єдиної державної.
"Кому, як не йому (Трампу - ред.) знати, наскільки важливо тримати національну єдність і соборність своєї держави, хоча вона розвивалася по-різному і в деяких аспектах навіть дуже споріднено, як моє рідне місто Миколаїв, фактично, дуже багато таких порівнянь. Але хотів би наголосити, що те, на чому наполягає російська пропаганда, я думаю, абсолютно неприпустимо ані для пересічних громадян США, ані для цивілізованого світу", - додав Кремінь.
Що передувало
Нещодавно Віткофф, в інтерв’ю Такеру Карлсону та газеті Wall Street Journal, заявляв, що в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, які частково окупувала Росія, а також в окупованому Криму місцеві мешканці говорять російською мовою. На його думку, саме через це можна зафіксувати контроль Росії над цими територіями України.
Що відповів Кремінь
За словами омбудсмена, в Україні через війну ситуація в мовному плані кардинально змінилася, а на окупованих територіях Росія знову проводить політику русифікації:
"За 11 років війни в Україні суттєво відновилася мовна картина. І сьогодні переважна більшість громадян України незалежно від регіону, чи це південь, чи це схід, чи це захід України, надає перевагу українській мові і в офіційних сферах суспільного життя, і в приватному спілкуванні. З 2014 року фіксуються численні випадки лінгвоциду, а також приниження людей і знищення національної ідентичності, ми це продовжуємо фіксувати в тимчасовій (російській – ред.) окупації", - підкреслив Кремінь.
Нагадаємо, впродовж I кварталу 2025 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 646 звернень громадян про порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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