"Це ганьба": Трамп про удари України по російських НПЗ

Під час розмови ведучий нагадав Трампу, що Україна знову почала атакувати російські НПЗ, хоча раніше він закликав Володимира Зеленського припинити такі удари.

"Якщо ви кажете мені, що Зеленський знову б'є по нафтопереробних заводах, то все, що він робить, - це підвищує світові ціни на нафту", - заявив лідер США.

Він додав, що Україна нібито має достатньо інших цілей для атак, тому їй не обов'язково бити саме по НПЗ. Росії

"Я вважаю, що це ганьба. Є безліч інших цілей. Їм не обов'язково бити туди. Є багато цілей, по яких можна завдавати ударів", - сказав американський президент.

Трамп також наголосив, що українські атаки пошкоджують виробництво дизельного пального в Росії, яке, за його словами, потрібне США та іншим країнам.

"Коли він б'є по НПЗ, де виробляють дизельне пальне, а воно потрібне нам і всьому світу, то він цим не робить світові доброї послуги", - заявив глава Білого дому.

Чому Трамп виступає проти ударів по російських НПЗ

Трамп прагне знизити ціни на енергоносії напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які мають відбутися 3 листопада.

У цьому контексті американський президент оголосив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального.

Зеленський розкритикував цю домовленість, заявивши, що послаблення обмежень на російське пальне допомагатиме фінансувати війну проти України.

За словами президента України, після оголошення так званого енергетичного перемир'я Київ на три дні призупинив удари по російських НПЗ. Водночас Росія продовжувала атакувати українські енергетичні об'єкти.