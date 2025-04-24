Це фальшивка: Рубіо спростував повідомлення про переговори щодо зняття санкцій з Росії

"Це однозначно помилково. Ані Стів Віткофф, ані я не вели жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках угоди з Україною", - написав він.

За його словами, це журналістська недбалість.

"Якщо у Politico є хоч крапля чесності, вони повністю відмовляться від цієї вигадки", - додав Рубіо.

Публікація Politico

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім обговорює питання щодо зняття санкцій з російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, з інших російських активів у Європі в рамках дискусій про припинення війни між Росією та Україною.

Скасування санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", стане різкою зміною політики США. Відновлення роботи "Північного потоку-2" може принести Москві фінансову вигоду, але тільки якщо ЄС погодиться знову купувати російський газ трубопроводом

За даними видання, спецпредставник Білого дому Стів Віткофф був головним прихильником скасування санкцій, повідомили Politico люди, знайомі з переговорами.

Віткофф, який сказав, що потоваришував із Володимиром Путіним, будучи посланцем Дональда Трампа в Москві, доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Сполучені Штати наклали на Росію, сказали вони.

Одна з ниток трубопроводу "Північний потік-2", побудованого для доставки газу через Балтійське море в Німеччину, все ще в робочому стані, незважаючи на вибух у 2022 році, який знищив одну нитку, а також два трубопроводи "Північного потоку-1".