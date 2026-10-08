"Це допомагає ворогу": Міненерго звернулось до українців через удари по енергооб'єктах

Українців закликають утриматися від публікації фото та відео з місць влучань по енергооб’єктах, оскільки це допомагає ворогу коригувати удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики.

"В останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог навмисно цілить у лінії електропередач та трансформатори, що унеможливлює передачу світла до споживачів", - наголосили в міністерстві.

Енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити обладнання та стабілізувати роботу мережі. Проте поширення кадрів з місць прильотів у соціальних мережах створює додаткові ризики.

Небезпека публікації фото й відео

У відомстві наголошують, що навіть коротке відео або окремий знімок може містити важливі для окупантів деталі. Зокрема, йдеться про точну локацію удару, масштаб пошкоджень та перебіг відновлювальних робіт.

"Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак", - підкреслили в Міненерго.

Окрім того, оприлюднення таких матеріалів наражає на небезпеку ремонтні бригади та суттєво ускладнює їхню роботу на об'єктах.

У зв'язку з цим громадян закликають не знімати й не поширювати кадри пошкоджених об’єктів, місця влучань чи переміщення фахівців.

"Дайте фахівцям можливість виконати свою роботу без зайвого ризику", - закликали в міністерстві.

Українцям також нагадали, що вся оперативна інформація про стан енергосистеми та наслідки обстрілів оприлюднюється виключно на офіційних ресурсах.