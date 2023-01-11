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Це частина пропаганди: посол про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини

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Середа 11 січня 2023 19:46
Це частина пропаганди: посол про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що інформація про нібито постачання касетних боєприпасів українським військовим не дійсна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар Анадолу.

За його словами, твердження про те, що Україна використовує касетні боєприпаси, поширюються спеціально. Це робиться для того, щоб завдати шкоди українсько-турецьким відносинам. Крім цього, таким чином хочуть сформувати негативний міжнародний імідж як України так і Туреччини.

Він нагадав, що міжнародне право забороняє використання таких боєприпасів. Більше того, Україна завжди дотримується міжнародних норм навіть у ході збройного протистояння з Росією.

Боднар заявив, що інформація про касетні боєприпаси - це далекий від офіційних джерел слух.

"Ми вважаємо, що Туреччина в цьому процесі може відіграти важливу роль, тому що, попри наявні контакти, між воюючими сторонами (РФ та Україною) немає атмосфери довіри. Туреччина для України – партнер, якому Київ довіряє. Анкара має також гарні зв'язки з Росією. Тому Туреччина може відіграти важливу роль у цій платформі", - сказав український дипломат.

Раніше РБК-Україна писала, що у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Туреччина почала відправляти в Україну касетні боєприпаси американської розробки, виготовлені в епоху "холодної війни".

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