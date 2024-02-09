"Це буде зроблено": у Конгресі США вірять у схвалення допомоги Україні

За його словами, в США повністю підтримують фінансування підтримки України.

"США повністю підтримують це фінансування. Ми віримо, що є переважна підтримка в Палаті представників та в Сенаті, і це буде зроблено", - заявив Тернер.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Конгрес США з жовтня 2023 року не може виділити 60 млрд доларів на фінансування України, які входили до запиту президента Джо Байдена для підтримки партнерів США.

Учора, 8 лютого, Сенат США зробив крок для початку розгляду пакета допомоги Україні. Вже сьогодні у верхній палаті Конгресу очікується розгляд правок і, ймовірно, остаточне голосування.

Для того, щоб США затвердили нову допомогу Україні, потрібна і підтримка Палати представників.

Додамо, за 2023 рік США надали Україні 34 пакети військової допомоги. Їхня загальна вартість склала понад 24 мільярди доларів. Зокрема, наприкінці грудня США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів.