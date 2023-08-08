Це абсолютно безжально. В ООН відреагували на удар росіян по Покровську

"Цілком безжально двічі влучити в одне й те саме місце протягом кількох хвилин, що призведе до загибелі та поранення людей, які швидко прийшли на допомогу тим, хто вижив", - наголосила вона.

За її словами, така атака є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та принципів гуманності.

Удар по Покровську

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, увечері російські окупанти двічі атакували Покровськ ракетами "Іскандер". Внаслідок їх удару загинули семеро людей, ще понад 80 отримали поранення.

Окупанти били по житлових будинках, інтервал між їхніми атаками становив кілька десятків хвилин.

Більш детально про черговий теракт росіян можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.