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Це абсолютно безжально. В ООН відреагували на удар росіян по Покровську

Фото: в ООН відреагували на удар росіян по Покровську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Іван Носальський

Вчорашні удари російських окупантів по Покровську абсолютно безжальні і порушують будь-які принципи гуманності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун.

"Цілком безжально двічі влучити в одне й те саме місце протягом кількох хвилин, що призведе до загибелі та поранення людей, які швидко прийшли на допомогу тим, хто вижив", - наголосила вона.

За її словами, така атака є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та принципів гуманності.

Удар по Покровську

Нагадаємо, вчора, 7 серпня, увечері російські окупанти двічі атакували Покровськ ракетами "Іскандер". Внаслідок їх удару загинули семеро людей, ще понад 80 отримали поранення.

Окупанти били по житлових будинках, інтервал між їхніми атаками становив кілька десятків хвилин.

Більш детально про черговий теракт росіян можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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