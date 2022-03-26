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Цареву объявили подозрение по двум статьям. Ему грозит пожизненный срок

Фото: Олег Царев (council.gov.ru)
Автор: Александр Мороз

Бывшему украинскому нардепу Олегу Цареву объявлено подозрение по двум статьям. Прокуратура инкриминирует ему государственную измену и посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, Царев постоянно вел пропаганду против интересов страны, народным депутатом которой он был. А недавно обратился к мэру Кривого Рога Александру Вилкулу с предложением сдать город России.

"Другими словами, сложно сказать, что именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей родины", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что Цареву объявлено подозрение в государственной измене и призывах к изменению территорий и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям.

"Последствия за подобные преступления, безусловно, если компетентный суд согласится с позицией прокуроров, строгие - пожизненное заключение. Не могу взять на себя смелость предусмотреть вердикт суда, но надеюсь, что решение будет справедливым", - добавила она.

Напомним, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находится в суде с 2017 года.

Царев был нардепом от Партии регионов, после Майдана 2014 года пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".

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