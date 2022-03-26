Цареву объявили подозрение по двум статьям. Ему грозит пожизненный срок

По ее словам, Царев постоянно вел пропаганду против интересов страны, народным депутатом которой он был. А недавно обратился к мэру Кривого Рога Александру Вилкулу с предложением сдать город России.

"Другими словами, сложно сказать, что именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей родины", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что Цареву объявлено подозрение в государственной измене и призывах к изменению территорий и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям.

"Последствия за подобные преступления, безусловно, если компетентный суд согласится с позицией прокуроров, строгие - пожизненное заключение. Не могу взять на себя смелость предусмотреть вердикт суда, но надеюсь, что решение будет справедливым", - добавила она.