В ЦАР в результате нападения был убит миротворец ООН

Неизвестные вооруженные люди напали на патруль ООН

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) в результате нападения был убит миротворец ООН, еще несколько солдат получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

Так, неизвестные вооруженные люди напали на патруль ООН в городе Бамбари. В результате нападения был убит один миротворец, еще один получил ранения.

Как сообщается, боевики из вооруженной группировки "Единство и Мир в Центральноафриканской Республике" напали на солдат из конвоя, который ехал из префектуры Уака в город Бангасу.

Как сообщило Министерство обороны ЦАР, в результате ранения получили двое военнослужащих и русский инструктор. Ответным огнем были убиты пять нападавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Гамбо (Центральноафриканская Республика) неизвестные напали на медицинский центр, в результате чего погибли 6 волонтеров Международного комитета Красного Креста.

Отмечено, что в 2017 году это было третье нападение на сотрудников Красного Креста в Центральноафриканской Республике.