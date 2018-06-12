В ЦАР в результаті нападу був убитий миротворець ООН

Невідомі озброєні люди напали на патруль ООН

У Центральноафриканській Республіці (ЦАР) в результаті нападу був убитий миротворець ООН, ще кілька солдатів отримали поранення. Про це повідомляє Associated Press.

Так, невідомі озброєні люди напали на патруль ООН в місті Бамбари. В результаті нападу був убитий один миротворець, ще один отримав поранення.

Як повідомляється, бойовики збройного угруповання "Єдність і Мир у Центральноафриканській Республіці" напали на солдатів з конвою, який їхав з префектури Уака в місто Бангасу.

Як повідомило Міністерство оборони ЦАР, в результаті поранення отримали двоє військовослужбовців і російський інструктор. У відповідь вогнем були вбиті п'ять нападників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Гамбо (Центральноафриканська Республіка) невідомі напали на медичний центр, в результаті чого загинули 6 волонтерів Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Зазначено, що в 2017 році це був третій напад на співробітників Червоного Хреста в Центральноафриканській Республіці.