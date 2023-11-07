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В ЦАХАЛ заявили, що можуть дістатися до будь-якої точки на Близькому Сході

Вівторок 07 листопада 2023 06:30
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В ЦАХАЛ заявили, що можуть дістатися до будь-якої точки на Близькому Сході Фото: ЦАХАЛ заявив, що може дістатись будь-якої точки на Близькому Сході (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що можуть дістатися будь-якої точки на Близькому Сході завдяки своїй авіації.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Галеві, передає РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Відвідуючи парк винищувачів F-35I на авіабазі Неватім військово-повітряних сил Ізраїлю, Галеві заявив, що ЦАХАЛ потужно б'є по силам ХАМАС, в тому числі, і по їхніх командирах.

"Ми також постійно готові до дій у інших районах, Ця авіабаза знає, як дістатися до будь-якої точки на Близькому Сході", - сказав Галеві військовослужбовцям.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Вчора також стало відомо, що сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу та вийшли до моря.

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