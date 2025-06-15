ЦАХАЛ завершив масштабну хвилю ударів по Ірану: що було атаковано

Що передувало

Нагадаємо, Ізраїль у ніч на 13 червня розпочав операцію «Левовий народ». У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Крім того, внаслідок ударів було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів. Серед них є найвищі чиновники.

Цього ранку стало відомо, що за даними Армії оборони Ізраїлю, з п'ятниці було завдано близько 250 ударів по 720 цілях на іранській території.

Також зазначимо, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.