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ЦАХАЛ завдала повторних ударів по авіабазах у Сирії

Фото: ізраїльська авіація вдарила по військових аеродромах у Сирії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах на сирійських авіаційних базах "Пальміра" і "Тіас" (Т4).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що військові вдарили по "рештках військового потенціалу" на авіабазах "Пальміра" і "Тіас" (Т-4) у Сирії, за кілька днів після того, як по цих же аеродромах були завдані аналогічні удари.

"ЦАХАЛ продовжить діяти, щоб усунути будь-яку загрозу для ізраїльських громадян", - йдеться у заяві військових.

Нагадаємо, 21 березня ізраїльська авіація вдарила по військово-стратегічних об'єктах на сирійських військових базах "Тадмор" і "Тіас" (Т4).

Ізраїль відновив обстріли авіабаз та військових об'єктів Сирії після усунення режиму Башара Асада. Це потрібно, щоб розміщена зброя не потрапила до рук "ворожих сил" та вони не атакували Ізраїль.

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