ЦАХАЛ опублікував відео удару по ватажку Хезболли в день його похорону

На опублікованих кадрах показано винищувач, який скидає бомби над Бейрутом, а також показано вид з повітря на численні вибухи на землі.

Як пише видання, Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео разом із кадрами ізраїльських літаків, що пролітають над похоронами Насралли в Бейруті в неділю, демонструючи силу.

Водночас ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що проліт мав послати "ясний сигнал" Хезболлі про те, що вона буде знищена, якщо нападе на Ізраїль. Військові також завдали кілька ударів по Лівану, заявивши, що їхньою метою була зброя Хезболли.

Також The Times of Israel пише, що на похороні Насралли були присутні десятки тисяч людей, зокрема високопоставлена делегація з Ірану, і лунали масові скандування "Смерть Ізраїлю".