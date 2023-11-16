UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЦАХАЛ очистив західну частину Гази та переходить до наступної фази наземної операції, - Галлант

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія оборони Ізраїлю завершила захоплення західної частини міста Газа.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, ЦАХАЛ виявив "значні знахідки" в лікарні Шифа, переходячи до "наступної фази" наземної операції. Він не став уточнювати, що саме було виявлено в лікарні.

"Операція триває, і вона проводиться точно, вибірково, але дуже, дуже рішуче", - сказав Галлант. 

За його словами, ЦАХАЛ завершив захоплення західної частини міста Газа і очистив цей район від бойовиків і активів ХАМАС.

"Почалася наступна фаза", - додав міністр.

Наземна операція Ізраїлю

Ізраїль вже кілька тижнів продовжує свою наземну операцію у Секторі Газа. Поки що вона проходить на півночі палестинського анклаву.

За цей час солдатам Армії оборони Ізраїлю вдалося взяти під контроль Газу - найбільше місто у Секторі Газа. Також вони захопили урядові будівлі у місті, у тому числі парламент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАССектор ГазаІзраїль