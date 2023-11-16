ЦАХАЛ очистив західну частину Гази та переходить до наступної фази наземної операції, - Галлант

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, ЦАХАЛ виявив "значні знахідки" в лікарні Шифа, переходячи до "наступної фази" наземної операції. Він не став уточнювати, що саме було виявлено в лікарні.

"Операція триває, і вона проводиться точно, вибірково, але дуже, дуже рішуче", - сказав Галлант.

За його словами, ЦАХАЛ завершив захоплення західної частини міста Газа і очистив цей район від бойовиків і активів ХАМАС.

"Почалася наступна фаза", - додав міністр.

Наземна операція Ізраїлю

Ізраїль вже кілька тижнів продовжує свою наземну операцію у Секторі Газа. Поки що вона проходить на півночі палестинського анклаву.

За цей час солдатам Армії оборони Ізраїлю вдалося взяти під контроль Газу - найбільше місто у Секторі Газа. Також вони захопили урядові будівлі у місті, у тому числі парламент.

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