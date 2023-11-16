ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЦАХАЛ очистив західну частину Гази та переходить до наступної фази наземної операції, - Галлант

Четвер 16 листопада 2023 18:28
UA EN RU
ЦАХАЛ очистив західну частину Гази та переходить до наступної фази наземної операції, - Галлант Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія оборони Ізраїлю завершила захоплення західної частини міста Газа.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, ЦАХАЛ виявив "значні знахідки" в лікарні Шифа, переходячи до "наступної фази" наземної операції. Він не став уточнювати, що саме було виявлено в лікарні.

"Операція триває, і вона проводиться точно, вибірково, але дуже, дуже рішуче", - сказав Галлант.

За його словами, ЦАХАЛ завершив захоплення західної частини міста Газа і очистив цей район від бойовиків і активів ХАМАС.

"Почалася наступна фаза", - додав міністр.

Наземна операція Ізраїлю

Ізраїль вже кілька тижнів продовжує свою наземну операцію у Секторі Газа. Поки що вона проходить на півночі палестинського анклаву.

За цей час солдатам Армії оборони Ізраїлю вдалося взяти під контроль Газу - найбільше місто у Секторі Газа. Також вони захопили урядові будівлі у місті, у тому числі парламент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сектор Газа Ізраїль
NEWS
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені