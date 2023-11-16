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ЦАХАЛ очистил западную часть Газы и переходит к следующей фазе наземной операции, - Галлант

Четверг 16 ноября 2023 18:28
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ЦАХАЛ очистил западную часть Газы и переходит к следующей фазе наземной операции, - Галлант Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Армия обороны Израиля завершила захват западной части города Газа.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, ЦАХАЛ обнаружил "значительные находки" в больнице Шифа, переходя к "следующей фазе" наземной операции. Он не стал уточнять, что именно было обнаружено в больнице.

"Операция продолжается, и она проводится точно, выборочно, но очень, очень решительно", - сказал Галлант.

По его словам, ЦАХАЛ завершил захват западной части города Газа и очистил этот район от боевиков и активов ХАМАС.

"Началась следующая фаза", - добавил министр.

Наземная операция Израиля

Израиль уже несколько недель продолжает свою наземную операцию в Секторе Газа. Пока она проходит на севере палестинского анклава.

За это время солдатам Армии обороны Израиля удалось взять под контроль Газу - крупнейший город в Секторе Газа. Также они захватили правительственные здания в городе, в том числе парламент.

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