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Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты: "Блокируете демократию и экономику"

Новина українською →
Канада, Среда 09 февраля 2022 00:43
Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты: "Блокируете демократию и экономику" Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привал дальнобойщиков прекратить протесты против COVID-ограничений и вакцинации. Как известно, дальнобойщики в Канаде заблокировали мост на границе с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF

Трюдо отметил, что не против протестов канадцев, но в данном случае они плохо влияют на страну.

"Канадцы имеют право протестовать, не соглашаться со своим правительством и выражать свое мнение. Мы всегда будем отстаивать это право. Но для ясности: вы не имеете права блокировать нашу экономику, нашу демократию или повседневную жизнь наших сограждан. Это должно прекратиться", - заявил Трюдо.

Отметим, что протесты в Канаде против ограничений по борьбе с коронавирусом начались 29 января. Согласно им, канадцы не имеют права пересекать границу с США, не получив прививки. Протестующие с помощью грузовиков и других транспортных средств заблокировали некоторые части центра Оттавы. Также заблокирован мост на границе с США. Митингующие выставили транспорт так, что осталась доступна только одна полоса, которая позволяет вернуться людям из США в Канаду.

Напомним, что в Отаве ввели чрезвычайное положение. Причиной стали протесты дальнобойщиков.

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