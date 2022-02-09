Трюдо призвал дальнобойщиков прекратить протесты: "Блокируете демократию и экономику"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привал дальнобойщиков прекратить протесты против COVID-ограничений и вакцинации. Как известно, дальнобойщики в Канаде заблокировали мост на границе с США.

Трюдо отметил, что не против протестов канадцев, но в данном случае они плохо влияют на страну.

"Канадцы имеют право протестовать, не соглашаться со своим правительством и выражать свое мнение. Мы всегда будем отстаивать это право. Но для ясности: вы не имеете права блокировать нашу экономику, нашу демократию или повседневную жизнь наших сограждан. Это должно прекратиться", - заявил Трюдо.

Отметим, что протесты в Канаде против ограничений по борьбе с коронавирусом начались 29 января. Согласно им, канадцы не имеют права пересекать границу с США, не получив прививки. Протестующие с помощью грузовиков и других транспортных средств заблокировали некоторые части центра Оттавы. Также заблокирован мост на границе с США. Митингующие выставили транспорт так, что осталась доступна только одна полоса, которая позволяет вернуться людям из США в Канаду.