Трюдо закликав далекобійників припинити протести: "блокуєте демократію і економіку"

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав далекобійників припинити протести проти COVID-обмежень і вакцинації. Як відомо, далекобійники в Канаді заблокували міст на кордоні з США.

Трюдо зазначив, що не проти протестів канадців, але в цьому випадку вони погано впливають на країну.

"Канадці мають право протестувати, не погоджуватися зі своїм урядом і висловлювати свою думку. Ми завжди будемо відстоювати це право. Але для ясності: ви не маєте права блокувати нашу економіку, нашу демократію або повсякденне життя наших співгромадян. Це має припинитися", - заявив Трюдо.

Зазначимо, що протести в Канаді проти обмежень по боротьбі з коронавірусом почалися 29 січня. Згідно з ними, канадці не мають права перетинати кордон з США, не отримавши щеплення. Протестувальники за допомогою вантажівок та інших транспортних засобів заблокували деякі частини центру Оттави. Також заблоковано міст на кордоні з США. Мітингувальники виставили транспорт так, що залишилася доступна тільки одна смуга, яка дозволяє повернутися людям з США в Канаду.