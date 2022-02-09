ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Трюдо закликав далекобійників припинити протести: "блокуєте демократію і економіку"

Новость на русском →
Канада, Середа 09 лютого 2022 00:43
Трюдо закликав далекобійників припинити протести: "блокуєте демократію і економіку" Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав далекобійників припинити протести проти COVID-обмежень і вакцинації. Як відомо, далекобійники в Канаді заблокували міст на кордоні з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF

Трюдо зазначив, що не проти протестів канадців, але в цьому випадку вони погано впливають на країну.

"Канадці мають право протестувати, не погоджуватися зі своїм урядом і висловлювати свою думку. Ми завжди будемо відстоювати це право. Але для ясності: ви не маєте права блокувати нашу економіку, нашу демократію або повсякденне життя наших співгромадян. Це має припинитися", - заявив Трюдо.

Зазначимо, що протести в Канаді проти обмежень по боротьбі з коронавірусом почалися 29 січня. Згідно з ними, канадці не мають права перетинати кордон з США, не отримавши щеплення. Протестувальники за допомогою вантажівок та інших транспортних засобів заблокували деякі частини центру Оттави. Також заблоковано міст на кордоні з США. Мітингувальники виставили транспорт так, що залишилася доступна тільки одна смуга, яка дозволяє повернутися людям з США в Канаду.

Нагадаємо, що в Отаві ввели надзвичайний стан. Причиною стали протести далекобійників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка