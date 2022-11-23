UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Трясуться поли". В Євпаторії повідомляють про серію потужних вибухів: що відомо

Фото: в Євпаторії повідомляють про серію потужних вибухів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Криму в Євпаторії повідомляють про потужні вибухи. Офіційної інформації щодо причин поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Набережна Терешкової Євпаторія чутний вибух сильний. Євпаторія, район старого міста, чути багато сильних вибухів, підлога трохи трясеться. Що це?", - пишуть у пабліках.

У мережі також пишуть, що, ймовірно, причиною вибухів є навчання російських окупантів на полігонах.

Нагадаємо, вчора ми писали про вибухи в окупованому Севастополі. Тоді самопроголошена "влада" заявляла про нібито "атаку безпілотників та роботу ППО".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвпаторіяКрымВибух