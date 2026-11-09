У Трускавці відбувся фінал "Диких Дронів": хто переміг (фото)

У Трускавці 4-5 листопада відбувся фінал військово-спортивних змагань "Дикі Дрони" серед найкращих операторів БпЛА Сил оборони. Переможцями стали 421-й окремий батальйон безпілотних систем ДШВ "Сапсан" у FPV-дисципліні та 429-та бригада безпілотних систем "Ахіллес" у командному заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз організаторів змагань "Дикі Дрони".

Змагання приурочили до 35-ї річниці створення Збройних Сил України. За даними організаторів, вони проходили в умовах секретності за підтримки Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

У фіналі зустрілися 20 команд сезону: по десять із відбіркових етапів у Трускавці (травень) та Чернівцях. Окремо між собою змагалися три навчальні центри.

Фото: змагання "Дикі Дрони" (пресслужба змагань)

Протягом двох днів учасники виконували завдання в різних дисциплінах: FPV-гонка на швидкість і маневрування, скиди з важких бомберів Vampire ("Баба Яга") та командний залік. У ньому використовували розвідувальні дрони DJI, FPV Shrike і бомбери Vampire від української компанії Skyfall.

За словами організаторів, змагання мають розвивати горизонтальні зв'язки між військовими, формувати корпоративну культуру операторів БпЛА та сприяти обміну досвідом і психоемоційному відновленню. Також це майданчик, де виробники можуть показати свої розробки й отримати відгуки від кінцевих користувачів.

Організаторами змагань виступили зокрема 93-тя ОМБр "Холодний Яр" та ГО "Дика Гонка".

Результати змагань

FPV, бойові підрозділи:

1 місце: 421 ОББпС "Сапсан".

2 місце: 71 ОАЕМБр, ББпС "Huntsman71".

3 місце: 93 ОМБр, ББпС "Black Raven".

Командний залік, військові:

1 місце: 429 БрБпС "Ахіллес".

2 місце: 71 ОАЕМБр "Huntsman71".

3 місце: 93 ОМБр, ББпС "Black Raven".

Навчальні центри, FPV:

1 місце: 150 НЦ "Крила Ареса".

2 місце: 25 НЦ.

3 місце: 155 НЦ "Ятаган".

Навчальні центри, командний залік:

1 місце: 155 НЦ "Ятаган".

2 місце: 150 НЦ "Крила Ареса".

3 місце: 25 НЦ.

Індивідуальні нагороди:

Найвлучніший оператор Vampire (скид): "Тихий", 93 ОМБр.

Найшвидший оператор FPV: "Жук", 421 ОББпС.

Наступного сезону організатори планують оновлені змагання з новими правилами, дисциплінами та складом команд.

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