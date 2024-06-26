"Труна впала і відвалився один янгол". Аліна Михайлова розповіла про похорон "Да Вінчі"

Про відчуття під час прощання з "Да Вінчі"

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року. 10 березня українці прощались із героєм і захисником у Києві.

У межах розмови Михайлова зізналась, що взагалі не пам'ятає день прощання з "Да Вінчі".

"Я не пам'ятаю взагалі той день... У мене в пам'яті немає нічого, мабуть, із 7 числа по, мабуть, 15-те. У мене в пам'яті немає нічого, що відбувалося", - зауважила вона.

Проте кілька місяців тому Аліна наважилась запитати про той період у свого друга та побратима.

"Я у нього запитала в SMS-ці, хоча ми лежали в сусідніх кімнатах, щоб це не було розмовою. Щоб він написав мені, ось, день 7 березня - як це було. Бо часом мені здається, що я сама собі щось придумала. Тому що ті дні, їх от просто, немов немає. І саме 10 березня - так само", - пояснила наречена полеглого бійця.

Виявилося, що впродовж 9-10 березня вона "була постійно в телефонах" і вирішувала всі питання, "аж до труни (її відтінку, кольору) - як би він (Дмитро, - Ред.) хотів".

"У нас була ситуація, я її теж згадала, коли мені нагадали. Ми обирали між трунами. І там була така чорна матова труна. І в неї по боках були такі янголи. Я дивлюсь, кажу: "Ну, блін, вона така не чоловіча"... А інших варіантів якби ми там і не (побачили, - Ред.)... Ну, думаю, нехай. І коли почали вантажити ту труну, просто людина, яка її несла, спотикається, труна падає і відвалюється один янгол... І я кажу: "Ні. Все. Стоп. Ми обираємо іншу труну. Мені тут не треба", - розповіла дівчина.

Тоді вона нібито усвідомила, що для неї важливо, щоб цей день якщо і не їй, то іншим людям чимось запам'ятався, а не просто "промайнув" чи "пройшов".

"Я впевнена, що більшість людей на рівні з горем і жалем відчували величезну гордість бути дотичними до цієї людини. Навіть ось там. І для мене було важливим (це я зараз кажу) дати можливість людям доторкнутися до цієї людини. Нехай навіть таким чином", - зауважила Михайлова.

Аліна Михайлова у проекті "Екзамен. Нова реальність" (скріншот: youtube.com/@mashaefrosynina)

За її словами, окрім того, що вона кохає Дмитра і він є її рідною та близькою людиною, це також і людина, якою вона безмежно пишається.

"Кращої людини як командира, як військового (попри те що він ніколи не був фаховим військовим), як лідера, як еліти, про яку ти кажеш, про яку писали в книжках... Ось це був він. Простий, звичайний чоловік. Без мільйонів тисяч оксфордських будь-яких освіт, без купи заможних родичів, без будь-яких взагалі зв'язків... Він досяг того, що перед ним стояло на колінах найвище керівництво цієї держави", - наголосила кохана "Да Вінчі".

Вона додала, що для себе обрала не "шлях суму", а "шлях гордості".

"Все життя, яке він прожив, це - та історія, якою треба пишатися. І от я зараз роблю все для того, щоб не дати людям жодної можливості забути про його шлях і його історію", - розповіла Михайлова.

Як кохана "Да Вінчі" переживає втрату

Аліна під час розмови визнала, що живе дещо в "іншому" світі.

"Я не живу у світі, де немає Діми. У мене - інший світ. Я живу у світі, де він поїхав... Я просто на нього чекаю. І мені з цим добре. Мені з цим класно", - пояснила вона.

Військовослужбовиця додала, що ненавидить, коли про Дмитра кажуть "загинув".

"Оце слово "загинув"... Я ненавиджу, коли його до нього застосовують", - відверто сказала керівниця медичної служби "Ульф".

За словами нареченої Коцюбайла, у неї - своя дорога.

"Я тримаюсь завдяки тому, що в мене є ось ця дорога, до якої я йду. І в кінці я чогось дочекаюся... Зустрічі з Дімою. І вона для мене візуалізована. І мені з цим Ок", - зізналась кохана "Да Вінчі".

Вона розповіла також, що у неї вдома - "все як і було".

"У мене вдома, все так, як і було. У Діми - своя поличка, і я її не чіпаю. У шафі там лежать його речі. Так, ніби він завтра прийде і забере якийсь свій рюкзак на ротацію. Або вдягне домашні штани свої... Якось так", - підсумувала Михайлова.