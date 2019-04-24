Труханову подготовили новое обвинение

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Новое обвинение насчитывает 400 страниц

САП подготовила новое обвинение городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что дело по Труханову в суде "слушается чрезвычайно быстро". По его словам, прокуроры не успевают за такой скоростью, поскольку возникла необходимость об изменении обвинения. Холодницкий отметил, что эта дело должно быть рассмотрено в антикоррупционном суде.

"Я как руководитель САП должен ее (изменение статьи) согласовать - я ее буду согласовывать столько времени, сколько надо, чтобы выучить новое обвинение, которое насчитывает 400 страниц. И публичные заявления стороны защиты, что "мы идем пикетировать САП, чтобы ускорить" - остаются публичными заявлениями", - сказал Холодницкий.

Ранее САП объявила подозрение Труханову в декларировании недостоверной информации. В частности, в НАБУ сообщили, что незадекларированное следующее имущество: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32, 5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18, 81 млн гривен.

Отметим,НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова. В бюро напомнили, что одесский городской голова обвиняется в завладении 185 млн гривен городского бюджета.