Труханову объявили подозрение: что произошло

По ее словам, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн гривен и сумма может меняться.

"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители проанализировали колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий:

телефонные переговоры,

данные с компьютеров,

информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков.

В чем подозревают Труханова

Генпрокурор заявила, что все подозреваемые (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - сообщила она.