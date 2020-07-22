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Труханов ввел мораторий на высотную застройку побережья Одессы

Одесса, Среда 22 июля 2020 19:59
Труханов ввел мораторий на высотную застройку побережья Одессы
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Труханов подчеркнул, что нынешняя власть уже сделала ряд шагов для решения данной проблемы

Тема высотной застройки побережья была и остается предметом конфликта в Одессе уже долгие годы. Среди прочих об этой проблеме регулярно сигнализируют СМИ и активная общественность.

Об этом в ходе сессии заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесский городской голова подчеркнул, что в конфликте всегда две стороны. И в данном случае речь идёт о застройщиках, претендующих на лакомый кусок земли и получающих необходимые разрешительные документы в Киеве.

"Есть здесь и третья сторона. Это одесситы, громада. И она, безусловно, пострадавшая. Причем, по закону, именно одесситам должна принадлежать эта земля", - сказал мэр Одессы.

Труханов подчеркнул, что нынешняя власть уже сделала ряд шагов для решения данной проблемы. Но из-за отсутствия ряда полномочий борьба не приносит желаемых результатов.

"Я считаю, что мораторий на высотную застройку одесского побережья должен быть воплощен на практике и неукоснительно выполняться", - сказал он.

Мэр Одессы дал ряд соответствующих протокольных поручений, среди которых, в частности, введение моратория на выдачу новых градостроительных условий и ограничений для проектирования объектов строительства в прибрежной зоне и в центральном историческом ареале города Одессы.

"Нас не пугают трудности на этом пути. Еще Дом Руссова показал нам, что неразрешимых проблем не бывает. А значит, и в этом вопросе мы сможем навести порядок", - резюмировал Геннадий Труханов.

Напомним, ранее Труханов раскритиковал ОПЗЖ за попытку заблокировать стратегическое для города финансирование.

Как отмечалось, речь идет о кредитных средствах, которые, в частности, будут потрачены на ремонт жилого фонда, лифтов, реконструкцию городского зоопарка и другое.

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Новости Украины ОдессапобережьеГеннадий Труханов
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