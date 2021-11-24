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Труханов внес залог в 30 млн гривен

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Одесса, Среда 24 ноября 2021 11:32
Труханов внес залог в 30 млн гривен Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог. Он проходит подозреваемым по делу о преступной организации.

Об этом РБК-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины.

В октябре ВАКС принял решение отпустить Труханова под залог в 30 млн гривен. Кроме того, он должен сдать паспорт для заграничных поездок.

"Да, вчера был внесен залог в размере 30 млн гривен", - сообщили РБК-Украина в суде.

Отметим, прокуратура просила арестовать Труханова на два месяца с правом внесения залога в 120 млн грн.

Дело Труханова

В начале октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Галантернику.

Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, 10 являются членами преступной организации, а остальные - соучастниками совершения преступлений.

Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей, сообщало НАБУ.

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Геннадий Труханов
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