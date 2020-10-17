Труханов: работа по восстановлению исторический памяти будет продолжена

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

В Одессе прошла церемония перезахоронения у памятника погибшим шахтерам в 1941-м на Мемориале 412 батареи. Перезахоронение было приурочено к завершению обороны Одессы и проведено со всеми воинскими и христианскими почестями.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы.

"Восстановление исторической справедливости, сохранение памяти... Для нас это никогда не были просто слова. Это - жизненные ценности, принципы, которым мы неукоснительно следуем уже много лет", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Проект "Вахта памяти" действует с 2009-го года. За это время поисковыми отрядами военно-исторических клубов "Память и слава", "Воинская доблесть" и "Варяг" были найдены и перезахоронены останки более 500 бойцов.

На сегодня найдены останки еще 41 участника боевых действий: 37 безымянных, четыре удалось установить.

"Мы по крупицам восстанавливаем справедливость во всем. Я горжусь тем, что буквально вчера городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова и улице 25ой Чапаевской дивизии. Этот путь непростой, но я знаю, что он - единственно верный. И что я иду не один, а со своими верными единомышленниками - одесситами", - отметил Труханов.

Мэр Одессы подчеркнул, что Одесса никогда не покорялась тем, кто хотел взять ее силой. И так, по словам Геннадия Труханова, будет всегда. Что касается работы по восстановлению памяти, то она будет продолжена.

Напомним, 16 октября городская историко-топонимическая комиссия поддержала обращение мэра Одессы и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии.