Труханов: "Одескабель" успешно экспортирует кабельную продукцию

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

"Одескабель" не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка страны, но и успешно экспортирует кабельную продукцию.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов по итогу рабочего визита на предприятие.

По его словам, известный завод кабельной продукции непрерывно работает более 70 лет и предоставляет рабочие места тысячам одесситов.

"Одескабель" входит в перечень 50-ти крупнейших мировых производителей кабельно-проводниковой продукции.

"Сегодня мы на одном из ведущих предприятий в городе. Это действительно флагман, предприятие, которым гордится регион. Средняя заработная плата 18-19 тыс. гривен, работающий коллектив. И что немаловажно - продукция качественная и конкурентноспособная", - подчеркнул Геннадий Труханов.

Одесский городской голова также сообщил, что городская власть не будет принимать никаких необдуманных решений, связанных с введением карантина в Одессе.

Напомним, ранее Хозяйственный суд Одесской области признал регистрацию Дома Руссова за территориальной громадой Одессы законной.