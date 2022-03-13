Трудовые отношения во время военного положения: ответы на часто задаваемые вопросы

В Украине после вторжения России с 24 февраля введен военное положение. Министерство экономики подготовило ответы на часто задаваемые вопросы по трудовым отношениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минэкономики

Если предприятие не может функционировать из-за войны, может ли работодатель предлагать работнику писать заявление на отпуск, чтобы не платить заработную плату?

Законодательством о труде не предусмотрено предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя.

Оформление отпусков без сохранения заработной платы, предусмотренных статьями 25, 26 Закона Украины “Об отпусках” является правом, а не обязанностью работника.

При этом предоставление отпусков, предусмотренных статьей 25 Закона Украины "Об отпусках", осуществляется работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 вышеуказанного закона, осуществляется по соглашению сторон.

Какова процедура оформления в случае невозможности функционирования предприятия или его части?

Если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если невозможна работа части структурных подразделений, организация работы отдельных работников работодателю необходимо оформлять простой в соответствии со статьями 34, 113 Кзот.

При этом в соответствии с частью второй статьи 113 КЗоТ о начале простоя, кроме простоя структурного подразделения или всего предприятия, работник должен предупредить собственника или уполномоченный им орган или бригадира, мастера или должностных лиц.

Действует ли норма об ответственности за несвоевременную оплату труда в регионах, где продолжаются боевые действия?

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) сообщила об удостоверении факта наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) с 24 февраля 2022 года (письмо ТПП от 28.08.2022 № 2024/02.0-7.1).

В соответствии с частью первой статьи 9 Гражданского кодекса Украины (далее - ГК) Положения настоящего Кодекса применяются к урегулированию отношений, возникающих в сферах использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также к трудовым и семейным отношениям, если они не урегулированы другими актами законодательства.

В соответствии с частью первой статьи 617 ГК лицо, нарушившее обязательство, освобождается от ответственности за нарушение обязательства, если оно докажет, что это нарушение произошло вследствие случая или непреодолимой силы.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что в условиях военного положения положение ЦК об освобождении от ответственности за нарушение обязательства должно применяться и к обязательствам по трудовым отношениям.

Вместе с тем обращаем внимание, что освобождение от ответственности за нарушение обязательства вследствие форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы) не освобождает от выполнения самого обязательства.

Таким образом после устранения вышеуказанных обстоятельств, лицо обязано выполнить все свои обязательства перед другой стороной.

Вместе с тем считаем, что работодатели должны принимать все возможные меры по обеспечению реализации права работников на своевременное получение заработной платы (например, путем перевода бухгалтеров на дистанционную работу и обеспечение программно-техническими средствами для ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности).

Кроме этого, в зависимости от организационно-правовой формы деятельности юридического лица, являющегося работодателем, необходимо принять все возможные меры для обеспечения бесперебойного управления таким лицом (например, назначение нового директора или временном возложении обязанностей на его заместителей).

Если человек хочет взять отпуск, чтобы поехать в другой регион, может ли работодатель не предоставить ему отпуск и не отпустить?

Предоставление отпусков без сохранения заработной платы, предусмотренных статьей 25 Закона Украины "Об отпусках" осуществляется работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 вышеуказанного закона осуществляется по соглашению сторон.

В соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об отпусках" очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются собственником или уполномоченным им органом по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом, и доводится до сведения всех работников.

Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и собственником или уполномоченным им органом, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

Ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются:

лицам в возрасте до восемнадцати лет;

лицам с инвалидностью;

женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него;

женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

одинокой матери (отцу), которые воспитывают ребенка без отца (матери); опекунам, попечителям или другим одиноким лицам, которые фактически воспитывают одного или более детей в возрасте до 15 лет при отсутствии родителей;

женам (мужьям) военнослужащих;

ветеранам труда и лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной;

ветеранам войны, лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, а также лицам, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";

родителям-воспитателям детских домов семейного типа;

в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

В то же время, по нашему мнению, в условиях военного времени работодатель имеет право отказывать работникам, задействованным к работам по поддержанию критической инфраструктуре и жизнеобеспечению, в случаях, когда это прямо не запрещено законом.

Отказ в предоставлении работнику отпуска должен быть связан с необходимостью выполнять определенный объем работ, который направлен на обеспечение безопасности и обороноспособности государства. В других случаях наоборот целесообразно предоставлять работникам по их желанию ежегодные, социальные отпуска и отпуска без сохранения заработной платы.

В каком случае считается простой и какая зарплата в таком случае?

В соответствии со статьей 34 КЗоТ простой - это приостановление работы, вызванное отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

В случае простоя работники могут быть переведены по их согласию с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности на срок до одного месяца.

В соответствии со статьей 113 Кзот о начале простоя, кроме простоя структурного подразделения или всего предприятия, работник должен предупредить собственника или уполномоченный им орган или бригадира, мастера или должностных лиц.

В случае возникновения простоя не по вине работника целесообразно оформить:

акт простоя, в котором зафиксировать обстоятельства, вследствие которых возник простой, дату возникновения простоя и тому подобное.

приказ собственника или уполномоченного им органа, который будет содержать перечень структурных подразделений (работников), на которые распространяется простой, в случае, если простой не будет распространяться на все предприятие, а также дату начала и, по возможности, дату окончания простоя или же событие, с которым связано окончание простоя.

В случае объявления простоя на предприятии, учреждении, организации оплата труда осуществляется на условиях, определенных коллективным договором или организационно-распорядительным актом работодателя, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 221 "Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, в условиях военного положения предоставлено право руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада).

Кроме того, рекомендовано руководителям органов местного самоуправления применять положения пункта 1 настоящего постановления и осуществлять его исполнение в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов, предприятий, учреждений и организаций.