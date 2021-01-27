Трудовые мигранты получат деньги на старт бизнеса при возвращении в Украину

Кабинет министров одобрил проект закона о внедрении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов. Предлагается оказывать помощь на создание бизнеса.

Соответствующий проект постановления принят во время заседания правительства 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Согласно документу, право на получение единовременного пособия имеет трудовой мигрант при условии инвестирования средств, полученных от оплачиваемой деятельности за рубежом, в создание/развитие собственной предпринимательской деятельности в Украине. Размер инвестиции должен быть пропорциональным или превышать размер помощи для экономической реинтеграции.

Помощь предоставляется после подтверждения получения средств от оплачиваемой деятельности за рубежом. Предполагается, что предельный размер пособия для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс. гривен.

Как отмечается в пояснительной записке, в Украину вернулась значительное количество граждан Украины, которые работали за рубежом (по экспертным оценкам более 400 тыс. граждан Украины). Лишь 10% из них вернулись на рабочие места за рубежом, а в Украине осталось 360 тысяч.

"Введение соответствующей помощи станет одним из эффективных стимулов для возвращения из-за рубежа трудовых мигрантов и инвестирования средств, полученных ими от оплачиваемой деятельности в государстве пребывания", - говорится в документе.

Напомним, за январь-ноябрь 2020 года объем переводов из-за границы в Украину составил 11 026 млн долларов. Это на 1,8% (на 196 млн долларов) больше, чем годом ранее (10 830 млн долларов).

Отметим, по состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысяч украинцев имеют статус безработного. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года.