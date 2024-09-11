Трудова книжка, два свідки або суд. Як українцям підтвердити стаж роботи

Трудові книжки залишається основним документом, що підтверджують трудову діяльність працівника. Однак, щоб стаж був зарахований, цей документ має бути правильно заповнений.

РБК-Україна дізналося у керівника практики цивільного та господарського права юридичної компанії "Приходько та партнери", адвоката Ірини Ан, як має бути заповнена трудова книжка.

Як має бути заповнена трудова книжка

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, записи вносяться акуратно ручкою чорного, синього або фіолетового кольорів. Важливі записи, зокрема про прийняття на роботу чи звільнення, повинні бути завірені підписом керівника підприємства та відбитком печатки.

Проте в червні 2017 року в Україні були внесені важливі законодавчі зміни. Верховна Рада законом № 1982-VIII від 23 березня 2017 року скасувала обов'язковість використання печаток на документах для суб'єктів господарювання. Це означає, що з червня 2017 року відсутність печатки на записах у трудовій книжці не впливає на їхню юридичну силу. Такі записи вважаються дійсними та підтверджують трудовий стаж.

Як підтвердити трудовий стаж у разі неточностей

Однак, якщо виникають інші неточності у трудовій книжці або відсутність печатки стосується більш ранніх періодів, є кілька способів підтвердити трудовий стаж.

Отримання довідки ОК-5

Довідка форми ОК-5 надає інформацію про страховий стаж, суми заробітної плати та сплату страхових внесків, починаючи з 2000 року. Якщо роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок, ці дані будуть у довідці. Однак, періоди, за які внесок не було сплачено, в довідці не відображаються.

Звернення до колишнього роботодавця або архівної установи

Якщо підприємство, де працював працівник, досі існує, варто звернутися до відділу кадрів для виправлення записів або отримання підтверджуючих документів. У разі ліквідації підприємства, відповідні дані можуть надати його правонаступники або архівна установа. Документи, які можуть підтвердити стаж, включають довідки, виписки з наказів, особові рахунки, трудові договори, характеристики та інші кадрові документи.

Покази свідків

Трудовий стаж можна підтвердити через покази не менше двох свідків. Це повинні бути колеги, які працювали на тому ж підприємстві в той самий період і мають підтверджуючі документи про свою роботу.

Судовий порядок

У разі, якщо попередні методи не є ефективними, питання можна вирішити через суд. Суд розглядає всі можливі докази, включаючи покази свідків, документи підприємства, листування та інші матеріали.

Найефективніше звернутися до профільного фахівця, який допоможе визначити найкращий спосіб підтвердження трудового стажу у конкретній ситуації. Це дозволить зекономити час та уникнути труднощів при зборі необхідних документів.

Нагадаємо, 10 червня 2021 року набув чинності Закон № 1217, який впроваджує електронні трудові книжки. Проте паперові трудові залишатимуться в обігу ще протягом п'ятирічного перехідного періоду. За цей час Пенсійний фонд України має включити до реєстру всі відсутні дані про трудову діяльність працівників. Після цього роботодавці повинні передати працівникам паперові трудові книжки під підпис.