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Труба фактически признал себя виновным в нарушениях закона, - адвокат Порошенко

Новости » Политика     29.11.2019 - 12:10
Труба фактически признал себя виновным в нарушениях закона, - адвокат Порошенко
Фото: Игорь Головань (из открытых источников)

Головань прокомментировал заявления Трубы

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона. Такое мнение высказал адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань, комментируя в своем блоге в интервью Трубы.

"Директор ГБР Роман Труба в своем интервью LB.ua фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона. Соня Кошкина и Виктория Матола "раскрутили" Трубу на целый букет статей УК. Тут тебе и 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), и 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность), и 369-2 (Злоупотребление влиянием)", - отметил адвокат.

По мнению адвоката Порошенко, Труба уже неоднократно признавался в многочисленных фактах влияния на следователей.

"Пойдем дальше. Труба что-то рассказывает о независимости ГБР, одновременно демонстрируя свою абсолютную зависимость от президентского офиса. Слова: "У меня было несколько (две или три) встречи с руководителями АП или бывшим президентом. Сегодня встреч с представителями Офиса президента очень много", – говорят сами за себя.

Труба "морозится", когда его спрашивают о регистрации в модном теперь "турборежиме" лживых и клеветнических заявлений Портнова. Хотя признает, что принцип действующего Уголовно-процессуального кодекса, чтобы все обращения регистрировались и по ним открывались уголовные производства.

Однако под руководством Трубы ГБР настолько "независимое и беспристрастное", что без проблем регистрирует только заявления многолетних друзей чиновников президентского офиса", - написал адвокат Порошенко.

Он также посоветовал генеральному прокурору Руслану Рябошапке поинтересоваться "прослушкой" Трубы.

"Что уж говорить о знаменитой "прослушке". Сам факт прослушивания, который никто даже не осмеливается возразить, красноречиво подтверждает уже сказанное выше. ГБР, как правоохранительного органа, не существует. А тот факт, что опубликованные записи вполне достоверные, подтверждают и уклончивые ответы Трубы на прямые вопросы, и все предыдущее его поведение. Генеральному прокурору стоит заинтересоваться", - добавил юрист.

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