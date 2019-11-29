Труба фактично визнав себе винним у порушеннях закону, - адвокат Порошенка

Фото: Ігор Головань (з відкритих джерел)

Головань прокоментував заяви Труби

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону. Таку думку висловив адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань, коментуючи у своєму блозі в інтерв'ю Труби.

"Директор ДБР Роман Труба у своєму інтерв'ю LB.ua фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону. Соня Кошкіна і Вікторія Матола "розкрутили" Трубу на цілій букет статей КК. Тут тобі і 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), і 364 (Зловживання владою або службовим становищем), і 367 (Службова недбалість), і 369-2 (Зловживання впливом)", - зазначив адвокат.

На думку адвоката Порошенка, Труба вже неодноразово зізнавався у численних фактах впливу на слідчих.

"Підемо далі. Труба щось белькоче про незалежність ДБР, одночасно демонструючи свою абсолютну залежність від президентського офісу. Слова: "У мене було кілька (дві чи три) зустрічі з керівниками АП чи колишнім президентом. Сьогодні зустрічей з представниками Офісу президента дуже багато", – говорять самі за себе.

Труба "морозиться", коли його питають про реєстрацію у модному тепер "турборежимі" брехливих і наклепницьких заяв Портнова. Хоча визнає, що принцип чинного Кримінально-процесуального кодексу, щоб всі звернення реєструвалися і за ними відкривалися кримінальні провадження.

Однак під керівництвом Труби ДБР настільки "незалежне і неупереджене", що без проблем реєструє тільки заяви багаторічних друзів посадовців президентського офісу", - написав адвокат Порошенка.

Він також порадив генеральному прокурору Руслану Рябошапці зацікавитися "прослушкою" Труби.

"Що вже й казати про славнозвісну "прослушку". Сам факт прослуховування, який ніхто навіть не наважується заперечити, красномовно підтверджує вже сказане вище. ДБР, як правоохоронного органу, не існує. А той факт, що опубліковані записи цілком достовірні, підтверджують і ухильні відповіді Труби на прямі питання, і вся попередня його поведінка. Генеральному прокурору варто зацікавитися", - додав юрист.