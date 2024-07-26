ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ТРЦ Ocean Plaza та готель "Україна" у центрі Києва продадуть, - нардеп

Київ, П'ятниця 26 липня 2024 10:24
UA EN RU
ТРЦ Ocean Plaza та готель "Україна" у центрі Києва продадуть, - нардеп Фото: ТЦР Ocean Plaza продадуть на аукціоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні відновлюється "велика приватизація". На продаж підуть, зокрема, готель "Україна" у центрі Києва та торгово-розважальний центр Ocean Plaza.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева у Telegram.

Як зазначив нардеп, оголошено перші п'ять об'єктів, які підуть на продаж. Приватизація відбуватиметься онлайн на платформі "Прозорро.Продажі".

Серед об'єктів два перебували у державній власності. Йдеться про готель "Україна" на Майдані Незалежності у Києві (аукціон 18 вересня, стартова вартість - 1,05 млрд гривень) та найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (аукціон 9 жовтня, стартова ціна - 3,9 млрд гривень).

Ще три об’єкти - це продаж активів, що належали підсанкційним особам і за рішенням ВАКС передані у власність держави:

  • провідний виробник газобетонних виробів ТОВ "Аерок";
  • розробник титанового та цирконієвого родовища ТОВ "Демурінський ГЗК";
  • ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" - компанія-власник одного з найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza.

Гетманцев пояснив, що кошти від продажу перших двох об’єктів надійдуть до державного бюджету України, а від решти трьох - у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Націоналізація Ocean Plaza

Нагадаємо, у червні 2023 року в Україні націоналізували мільярдні активи російських олігархів. У списку був київський ТРЦ Ocean Plaza, яким раніше володіли брати Аркадій та Ігор Ротенбери.

Активи російських олігархів у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд передав у власність держави. Тепер торговий центр Ocean Plaza продадуть на аукціоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Ocean Plaza Приватизація держпідприємств
NEWS
В Ніжині кількість поранених зросла до 15 людей після атаки РФ
В Ніжині кількість поранених зросла до 15 людей після атаки РФ
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм