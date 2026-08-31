ТРЦ Gulliver виставили на аукціон: яка стартова ціна

Державні Ощадбанк та Укрексімбанк виставили на відкритий продаж торгово-розважальний комплекс Gulliver у Києві. Стартова ціна - 207 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.
Як підкреслили в Ощадбанку, продаж торгово-розважального та бізнес-центру відбуватиметься за принципом відкритих конкурентних торгів, що має забезпечити прозорість ціноутворення та рівний доступ для всіх потенційних учасників.
Основні характеристики об'єкта та процедури:
Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон зазначив, що прозорий аукціон дозволить сформувати реальну ринкову вартість об'єкта та залучити до торгів як внутрішніх, так і іноземних інвесторів.
Отримані від продажу кошти спрямують до державного бюджету у вигляді податків та дивідендів.
Нагадаємо, комплекс перебував під заставою за кредитами, які "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" видали компанії "ТРИ О" ще у 2006 році. Через невиконання кредитних зобов'язань наприкінці липня 2025 року ТРЦ перейшов у власність державних банків.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, як Gulliver тимчасово призупиняв роботу через системні перешкоди з боку попередніх власників, які блокували доступ до критичної інфраструктури та технічних приміщень.