В Тростянце нашли штаб оккупантов с картой военной операции и камеру для пыток
В городе Тростянец Сумской области обнаружили штаб российских военных, размещенный в здании железнодорожного вокзала. В подвальном помещении оккупанты обустроили пыточную, а на втором этаже рисовали карты о боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу члена наблюдательного совета Укрзализныци Сергея Лещенко.
Тростянец находился под оккупацией месяц, и был освобожден бойцами ВСУ, военными 93-й бригады "Холодный Яр", в конце марта.
Сейчас город посетило руководство компании УЗ, осмотрев местный вокзал и изучив ситуацию на ж/д объектах. Лещенко отметил, что железнодорожники планируют "всех удивить темпами восстановления инфраструктуры".
"Штаб захватчиков был размещен на вокзале, а в подвале возле туалета была обнаружена камера для пыток. Кровь все еще осталась на стене. Здесь же врагом были сделаны странные рисунки - российский солдат, самолет, сбрасывающий бомбу, крест, змея и надпись Russia. На втором этаже прямо на стене в комнате отдыха они нарисовали карту военной операции", - пишет он.
Член набсовета УЗ опубликовал в сети видео и фото с вокзала Тростянца.
Лещенко добавил, что на крыше вокзала только на днях были обнаружены "последние останки тела одного из захватчиков - оторванную ногу".
Штаб российских оккупантов в Тростянце был в здании вокзала (фото: facebook.com/leshchenko.ukraine)
Ранее сообщалось, что в Тростянце документируют военные преступления РФ. Государственное бюро расследований зафиксировало десятки фактов пыток оккупантами гражданских в Тростянце.
Также мы писали, что в Тростянце хотят отстроить железнодорожный вокзал до конца лета.
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