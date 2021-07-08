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Тропический шторм "Эльза" ударил по Флориде: есть жертва

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США, Четверг 08 июля 2021 07:28
Тропический шторм "Эльза" ударил по Флориде: есть жертва Фото: шторм "Эльза" ударил по Флориде (twitter.com/MattDevitt)
Автор: Наталья Скороход

Тропический шторм "Эльза" ударил по Флориде. В результате стихии погиб как минимум один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Стихия обрушилась на берег в округе Тейлор на побережье Мексиканского залива Флориды. Шторм накрыл штат сильным ветром и дождем, двигаясь на север.

База ВМС в Джорджии сообщила о нескольких травмах и повреждении кемпинга после предполагаемого торнадо, обрушившегося на этот район.

Кроме того, шторм стал причиной как минимум одной смерти в США. Отмечается, что житель Флориды погиб в среду, когда сильный дождь и ветер повалили дерево на две машины, заявили официальные лица.

Кроме того, не менее трех человек погибли в Карибском бассейне еще до того, как шторм обрушился на Флориду.

"Эльза" движется на северо-восток со скоростью около 16 миль в час. Ожидаются сильные дожди, которые, согласно центру урагана, могут привести к изолированию вспышек и наводнений в городах.Следующей целью "Эльзы" станет Каролина - тут ее ожидают утром в четверг.

Напомним о последствиях "Эльзы" на Кубе. Там успели эвакуировать население к моменту приближения шторма.

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