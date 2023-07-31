Платили до 5 тисяч доларів. СБУ заблокувала три канали виїзду ухилянтів з України

Служба безпеки заблокувала ще 3 схеми незаконного виїзду громадян призовного віку за межі України. У різних регіонах України затримано чотирьох організаторів нелегальних "трафіків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисники регулярно підшуковували охочих втекти за кордон на підставі підроблених документів.Такі "послуги" ділки оцінювали від 2,5 до 5 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Сума коливалась залежно від місця проживання клієнта і терміновості його виїзду до зарубіжної країни.

Київ

Контррозвідники СБУ викрили мешканця столиці, який пропонував потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом волонтерів.

Використовуючи свої зв’язки серед представників місцевих благодійних фондів, зловмисник вносив "клієнтів" до системи "Шлях" як водіїв гуманітарних вантажів.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено поліцейський жетон, що вважався втраченим. Його зловмисник використовував у протиправній діяльності.

Львівська область

Тут затримано колишнього адвоката, який організував власний канал нелегальної міграції.

"За гроші він "гарантував" військовозобов’язаним безперешкодний виїзд з України на підставі фейкового "посвідчення" учасника громадської організації, який перевозить гумдопомогу", - додали в СБУ.

Рівненська область

В цьому регіоні викрито ще двох фігурантів. Ділки займались фіктивним працевлаштуванням ухилянтів на посаду водіїв у місцеву фірму, що займається міжнародними перевезеннями до країн Євросоюзу.

Наразі організаторам злочинної діяльності повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисникам загрожує до 9 років з конфіскацією майна.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 19 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але дехто користується "послугами" шахраїв, які найчастіше за пристойні гроші готові "допомогти" з виїздом з України.

Зокрема, буквально нещодавно було розкрито чергову схему, коли керівник та працівники одного з ТЦК та СП у Краматорському районі Донецької області виробляли фіктивні документи для виїзду військовозобов'язаних громадян за кордон. П'ятьох "клієнтів" зупинили прикордонники під час спроби виїхати.