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Троица в Украине: когда отмечаем, все запреты и традиции праздника

Lite » Стиль жизни 23.05.2020 - 13:03
Троица в Украине: когда отмечаем, все запреты и традиции праздника
Троица в Украине в 2020 году (Фото: УНИАН)

На Троицу украинцы получат дополнительный выходной

Троица или день Святой Троицы для христиан является одним из основных праздников. Он символизирует сошествие Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Троица символизирует собой единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-сына.

Троица отмечается на 50-й день после Воскресения Христова и не имеет постоянной даты. В 2020 году день Святой Троицы будут отмечать 7 июня. Согласно закону, на Троицу украинцы получают дополнительный выходной и так как праздник выпадает на воскресенье, понедельник, 8 июня, станет выходным днем.

Обычно в этот день верующие посещают службы в храмах. После службы священники проводят обряд освящения трав и букетов. Ими потом христиане украшают свои дома, так как по поверью, освященная зелень привлекает в дом достаток и здоровье.

После службы на Троицу христиане посещают могилы предков и поминают усопших родственников. После обеда в этот день принято ходить в гости, а молодежь устраивает праздничные гуляния на природе.

Накануне праздника хозяйки наводят порядки в доме и готовят праздничные угощения для членов семьи и гостей.

В сам праздник, а также на следующий день, в доме нельзя убирать. Нельзя стричься, плести, вязать и вышивать.

Работать в поле в дни Святой Троицы также запрещено, так как земля в эти дни считается именинницей и тревожить ее нельзя.

По древним поверьям, на Троицу нельзя купаться в реках, озерах и прудах.

На Троицу хорошо свататься, а вот свадьбу играть нежелательно.

Нельзя ходить в эти дни одному в поле, а также в лес.

От ссор, конфликтов и негативных эмоций в эти дни следует воздержаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что Епифаний сделал важное заявление перед праздником Троицы.

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Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины ПраздникиТроицарелигия
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