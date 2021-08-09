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Трое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в Кривом Роге

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Кривой Рог, Понедельник 09 августа 2021 19:49
Трое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в Кривом Роге Фото: трое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в Кривом Роге (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В результате подрыва гранаты в Кривом Роге на территории комбината пострадали трое правоохранителей. Несмотря на попытку установить контакт с мужчиной, полицейским так и не удалось предотвратить трагедию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, во время попытки установить контакт с мужчиной, последний достал из кармана вторую гранату. Полицейским так и не удалось предотвратить трагедию, поскольку во время переговоров, злоумышленник бросил снаряд и он взорвался.

В результате инцидента мужчина получил тяжелые телесные повреждения, в связи с чем врачи его немедленно госпитализировали.

"Ранения от взрыва также получили трое патрульных роты ТОР. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - отмечает пресс-служба.

Фото: трое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в Кривом Роге ( facebook.com/patrolpolice.gov.ua)



Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности инцидент с гранатой в Кривом Роге.

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Взрыв Кривой Рог Патрульная служба
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