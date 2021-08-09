В результате подрыва гранаты в Кривом Роге на территории комбината пострадали трое правоохранителей. Несмотря на попытку установить контакт с мужчиной, полицейским так и не удалось предотвратить трагедию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции .

Согласно данным следствия, во время попытки установить контакт с мужчиной, последний достал из кармана вторую гранату. Полицейским так и не удалось предотвратить трагедию, поскольку во время переговоров, злоумышленник бросил снаряд и он взорвался.

В результате инцидента мужчина получил тяжелые телесные повреждения, в связи с чем врачи его немедленно госпитализировали.

"Ранения от взрыва также получили трое патрульных роты ТОР. Им была оказана необходимая медицинская помощь", - отмечает пресс-служба.

Фото: трое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в Кривом Роге ( facebook.com/patrolpolice.gov.ua)





