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Трое подростков с автоматами проникли на территорию резиденции Трампа

Флорида, Четверг 06 августа 2020 04:15
Трое подростков с автоматами проникли на территорию резиденции Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com lestudio1)
Автор: Инна Собора

Их задержала полиция

Трое подростков проникли на территорию поместья и курортного комплекса Мар-а-Лаго, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. Они были арестованы полицейскими после того, как в их рюкзаке был обнаружен АК-47.

Об этом пишет "Голос Америки".

Трое 15-летних подростка перелезли через ограду Мар-а-Лаго, спасаясь от преследования полиции в прошлую пятницу. Офицер подошел к подросткам, когда те сидели в машине в нескольких километрах к северу от курорта Трампа.

После этого молодые люди попытались сбежать от полицейского на своем автомобиле. Они оставили машину возле Мар-а-Лаго, когда увидели еще один полицейский автомобиль, и проникли на территорию курорта.

"Они не пытались войти ни в какие здания, они просто перепрыгнули через стену и попытались спрятаться", - сказал сотрудник полиции.

В момент инцидента Трампа в поместье не было.

Ранее сообщалось, что в США произошла стрельба в одном из государственных учреждений в Северной Каролине, в результате которой погибли два человека.

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