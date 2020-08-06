Троє підлітків з автоматами проникли на територію резиденції Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com lestudio1)

Їх затримала поліція

Троє підлітків проникли на територію маєтку і курортного комплексу Мар-а-Лаго, що належить президентові США Дональду Трампу. Вони були заарештовані поліцейськими після того, як в їх рюкзаку було виявлено АК-47.

Про це пише "Голос Америки".

Троє 15-річних підлітків перелізли через огорожу Мар-а-Лаго, рятуючись від переслідування поліції минулої п'ятниці. Офіцер підійшов до підлітків, коли ті сиділи в машині в декількох кілометрах на північ від курорту Трампа.

Після цього молоді люди спробували втекти від поліцейського на своєму автомобілі. Вони залишили машину біля Мар-а-Лаго, коли побачили ще один поліцейський автомобіль, і проникли на територію курорту.

"Вони не намагалися увійти в жодні будівлі, вони просто перестрибнули через стіну і спробували сховатися", - сказав співробітник поліції.

У момент інциденту Трампа в маєток не було.

Раніше повідомлялося, що в США сталася стрілянина в одному з державних установ в Північній Кароліні, в результаті якої загинули двоє людей.