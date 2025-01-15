Троє найбагатших людей світу відвідають інавгурацію Трампа

Ілон Маск активно підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії, пожертвувавши понад чверть мільярда доларів на його фонд. Засновник Tesla та SpaceX є одним із близьких радників новобраного президента і навіть очолює новий орган, метою якого є поліпшення ефективності урядових процесів. Ця тісна співпраця між ними підкреслює важливість технологічних лідерів у формуванні політики США.

Ілон Маск вже поділився у мережі X, що для нього є великою честю займати таке почесне місце на інавгурації.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг, також активно змінив політику своєї компанії відповідно до змін, які принесла нова адміністрація Трампа. Meta пожертвувала 1 мільйон доларів на інавгураційний фонд, і Цукерберг разом з мега-донором Міріам Адельсон організує офіційний прийом на честь інавгурації.

Засновник Amazon Джефф Безос, хоч і не підтримував конкретного кандидата на виборах, вніс 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду Трампа. Як один із найбагатших людей світу, Безос прагне підтримувати стратегічні зв'язки з адміністрацією для розвитку своїх бізнес-інтересів.

Ці три технологічні магнати займають перші позиції у рейтингу найбагатших людей планети, і їхній вплив на політичні події в США є важливим показником того, як бізнес може визначати напрямок політики країни.