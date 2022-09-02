Трое экс-полицейских Мариуполя начали "служить" в фейковом райотделе, - ГБР

Бывшие правоохранители проигнорировали приказ руководства и остались в Мариуполе. В оккупации они начали "служить" в фейковом правоохранительном органе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"После временной оккупации региона РФ они добровольно согласились занять посты в так называемом "Приморском РО Мариупольского ГУ МВД "ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые присягнули на верность незаконной оккупационной власти и выполняют "служебные обязанности", которые на них возлагает псевдоруководство.

Бывших полицейских подозревают в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 15 лет лишения свободы.