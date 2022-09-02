Троє екс-поліцейських Маріуполя почали "служити" у фейковому райвідділі, - ДБР

Колишні правоохоронці проігнорували наказ керівництва та залишились у Маріуполі. В окупації вони почали "служити" у фейковому правоохоронному органі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Після тимчасової окупації регіону РФ вони добровільно погодились обійняти посади у так званому "Приморском РО Мариупольського ГУ МВД "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювані присягнули на вірність незаконній окупаційній владі та виконують "службові обов'язки", які на них покладає псевдокерівництво.

Колишніх поліцейських підозрюють у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 15 років позбавлення волі.